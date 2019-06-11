台股輪動週期加快 三大原則操作抗市場波動

台股今 (11) 日在三大法人聯手買超下，帶量收復 10600 點，但資金動向似有逐漸換手趨勢，重抱電子股改賣金融股，豐銀證券分析師李永年表示，外資持續觀望下，類股輪動速度將加快，操作策略可從三大原則著手：搶短線操作、挑選基本面佳與「輕薄短小」的類股。

先前受外資追捧的金融股，今天多漲多拉回，包括兆豐金、玉山金、第一金彰銀今天跌幅全都超過 2%，觀察外資今天進出動態，賣超前 10 大個股有 5 檔就是金融股，包括玉山金、兆豐金、彰銀、開發金與華南金。國泰金則在匯兌利益挹注下單月大賺 112 億元，獲外資買超近 1 萬張。

李永年表示，美中貿易戰持續延燒，減少外資持股意願不願增加持股，也因此加速類股輪動速度，金融股在資金追捧下，股價已經漲到滿足點，自然成為外資優先調節標的。

觀察目前外資進出方向，在各族群間輪動週期越來越短，舉例來說，美國宣布對墨西哥停徵關稅後，帶動電子股漲勢，金融則相對疲弱，可預期在貿易戰消息紛擾下，讓操作難度也越來越高。

李永年建議，建議可從三面向著手，第一、短線操作著手，像是已當沖與隔日沖搶短線反彈，第二、6 月適逢集團與本土法人年中作帳，可挑選有基本面、較不受貿易戰影響的個股，第三、挑選股本小、單價較低具備「輕薄短小」的內需與傳產個股，避開美中貿易戰的干擾。