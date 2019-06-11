台積電7奈米遭搶單 輝達下一代GPU轉投三星懷抱

根據外電媒體報導，三星從晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 手中，拿下輝達 (NVIDIA) 下一代 7 奈米製程 GPU 代工訂單，三星之所以取得訂單，主要原因在提供更便宜的價格，且價格低廉到足以抵銷輝達 7 奈米製程良率的疑慮。

輝達為台積電大客戶，雙方也有長期合作的良好關係，目前輝達旗下 12 奈米 GPU 產品就由台積電生產；不過，根據韓媒報導，輝達選擇將下一代代號 Ampere 的 GPU、也是首個 7 奈米 GPU，交由三星代工生產。

原先市場預期，輝達將延續與台積電的合作關係，選擇台積電作為 7 奈米合作夥伴，沒想到，最後代工訂單卻花落三星。報導指出，三星之所以能拿下輝達 7 奈米的 GPU 訂單，是因三星提出比台積電更便宜的價格，且價格低廉到足以抵銷輝達對三星 7 奈米製程良率的疑慮。

三星之所以能提出比台積電更有競爭力的價格，主要原因在於三星近期推出一種特殊規格技術，價格僅是台積電多層光罩 (MLM) 的 6 成，在少量多樣產品應用時，能大幅降低生產成本。

由於輝達競爭對手 AMD 已發表 7 奈米 GPU，加上虛擬貨幣挖礦市場衰退，輝達面臨相當大的營運壓力，且三星過去承接過輝達 GTX 1050 系列、Tegra 與 Pascal 等 14 奈米晶片訂單，雙方有不錯的合作關係，綜合上述因素，擁有價格競爭力對輝達來說更為重要，促使其轉而投向三星的懷抱。