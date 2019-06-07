PIMCO：若貿易戰繼續打下去 Fed最快7月前就會降息

PIMCO 全球信貸投資長 Mark Kiesel 週四 (6 日) 表示，如果美國與中國、墨西哥之間的貿易談判沒有取得進展，他預計聯準會 (Fed) 將在下個月調降利率。

他說，如果墨西哥進口關稅在週一 (10 日) 生效，美國和中國領導人未能在本月底在日本舉行的 20 國集團首腦會議上達成協議，那麼降息幅度可能達到半個百分點。

Kiesel 指出，「這個決定很大程度上取決於貿易。現在，一切有關於不確定性以及政治性的決定，都是引導利率決策的關鍵。」「如果這場擴大的貿易戰沒有得到解決，那麼沒錯，我認為 Fed 最快可能會在 7 月降息，而且我認為幅度將達到 50 個基點。」

Fed 目前的基準利率目標範圍為 2.25% 至 2.5%。主席鮑爾本週稍早表示，Fed 正在「密切關注」緊張局勢對經濟的影響，並將「採取適當措施維持擴張」。

隨著與中國的貿易戰爭持續了一年多之後，美國總統川普在 5 月底加碼點燃了與墨西哥的貿易緊張局勢。他威脅要對來自美國南部鄰國的貨物加徵 5% 的關稅，以迫使墨西哥減少越過邊境的移民流量。

這項最後通牒包括遞增至 10 月的 25% 關稅。Kiesel 表示，降息的可能也取決於與墨西哥關係的惡化情況。

他說：「我認為，如果一開始就對墨西哥加徵 5% 的關稅，國會就會開始對川普施加壓力，如果一切到此為止，那麼也許 Fed 就會暫時維持利率不變。」「但如果對墨西哥關稅一路升級，那麼我認為商業不確定性將會實質性大幅增加。」

管理 1.7 兆美元資產的 PIMCO 最擔心的是政治、民粹主義和美中關係惡化的長期影響。Kiesel 說這些問題是「永遠不會消失的長期問題」。

該公司認為美股過高且信貸利差過緊，他說，「特別考慮到經濟衰退風險正在增加，」「因此，風險資產的任何反彈都會讓我們降低投資組合的風險，事實上，我們一直處於市場更謹慎的一面，特別是在股市和信貸方面。」

Kiesel 預計信貸和股票領域將出現「重點」贏家和輸家。他說，該公司已經對汽車產業「持謹慎態度」，作為投資標的，貿易糾紛給該類股帶來了更大的壓力。

然而，他指出，如果貿易談判取得進展，可能有助於改變情緒，並在短期內引發紓壓反彈。