對美國降息預期快速加溫 7月行動可能性逾70%

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 帶頭表態之下，對美國降息的預期快速加溫，雖然交易員並不覺得聯準會將在 6 月馬上行動，但 7 月降息的預期已經大增。

Fed 基金期貨市場顯示，交易員認為聯準會 7 月 31 日會議降息的可能性為 72%，而 6 月 19 日會議降息機率約為 23%，聯邦基金利率區間目前為 2.25-2.5% 之間。

市場針對 7 月 Fed 之降息預期大增至 70% 圖片來源：FwsWatch

美國總統川普正在全球點燃貿易戰憂慮，不僅對中國的關稅憂慮未減，上週更進一步威脅要對墨西哥加稅，均加深人們對經濟放緩的擔憂，並使愈來愈多投資人呼籲降息。

對降息的預期大增，也使得美債殖利率下挫，10 年期美債殖利率已低至 2.123%，低至接近 2017 年 9 月以來的最低水準。降息的預期也推升美股上揚，標普 500 指數本週漲幅已來到 2.7%。

但也有另一派分析師仍然懷疑降息的必要性，認為相較於歐元區等主要經濟體，美國的經濟成長表現仍相對強勁。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 董事長及前德國央行總裁 Axel Weber 表示，市場已過於高估 Fed 的降息預期，降息並非迫在眉睫的行動。高盛集團總裁 John Waldron 附和這個看法，認為市場對降息的定價過高。

野村集團首席經濟學家 Lewis Alexander 表示，如果不看金融市場，只看經濟數據，根本不會有降息預期，現在也沒有經濟衰退的跡象。

鮑爾與 Fed 副主席 Richard Clarida 週二都表態，如果貿易戰抑制經濟活動，Fed 可能會降息。 聖路易分行總裁 James Bullard 週一表示，圍繞關稅與通膨的不確定性，可能促使 Fed 降低利率。

CIBC 固定收益主管 Gary Pzegeo 表示，鮑爾並沒有什麼驚天動地的說法，但是同樣是說經濟態勢良好，他的說法已經比 5 月聯準會後，使用更為寬鬆的語言。