美股空歡喜 白宮駁斥假新聞：如期對墨西哥加徵關稅

週四 (6 日) 美墨代表持續進行關稅與非法移民相關的談判，與此同時，白宮發布聲明反駁外媒假新聞，稱美政府仍如期對墨西哥加徵關稅。

週四美股尾盤時段，《彭博社》報導傳出，美國考慮推遲對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，因為雙方談判代表要求有更多時間來敲定協議，此項消息激勵汽車類股收斂跌幅，美股四大指數全面收高。

受此消息激勵，週四美股尾盤道瓊指數一路衝高。

消息人士還提到：「目前最有可能的結果仍然是對墨西哥開徵 5% 關稅，但美國談判代表意識到墨西哥正嚴肅對待兩國的談判，並迅速採取行動以解決川普擔憂。如果 5% 祭墨關稅生效，但墨西哥兌現打擊非法移民的承諾，這些關稅可能僅是短暫的。」

白宮於盤後駁斥該報導，其新聞秘書桑德斯 (Sarah Sanders) 稱，美國立場不便，仍打算在下週一 (10 日) 對墨西哥所有進口商品徵收 5% 關稅。

墨西哥駐美大使柯奇 (Martha Barcena Coqui) 表示，美墨兩國貿易代表於美東時間週四 (6 日) 下午恢復談判。

美墨週四恢復談判前，美國總統川普於早些時候預告，可能會發生一些非常戲劇化的事情。

川普受訪時提到：「為了避免關稅，美墨必須在談判中取得很大進展，我們看看會發生什麼，可能會發生一些非常戲劇化的事情。美方對墨西哥的關稅如期開徵，我是認真的。」

迄今，美國商業團體和絕大多數美國國會議員皆猛烈抨擊川普對墨西哥展開的關稅威脅，認為這將讓美墨加的新貿易協定 (USMCA) 陷入困境。