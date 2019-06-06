低利環境難投資 到期保本型組合式商品夯 最高喊到年化5%固定配息

美中貿易戰愈演愈烈，美國 10 年公債殖利率顯著下滑，加上近日聯準會暗示可能降息，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (6) 日表示，在低利環境下，看好到期保本型組合式商品，搭上端午節特別推出「端 5」限時商機，喊出最高可享前 2 年年化 5% 固定配息。

北富銀表示，由於中美貿易戰升溫導致市場避險情緒高漲，具有指標性質的美國 10 年公債殖利率顯著下滑，加上近日聯準會暗示可能降息，若未來付諸實現則市場利率勢必會受到連帶影響，導致客戶更難找到配息率佳的投資商品。

因應此投資狀況，北富銀特別結合「端午」節慶氣氛推出「端 5 夠利 high」保本型組合式商品限時活動，參加客戶最高可享前 2 年年化 5% 的固定配息，能夠避免短期市場波動對配息的影響，後期則採條件式配息。



北富銀表示，組合式商品大致可分為到期保本型與不保本型，以到期本金保本率 100% 的外幣組合式商品為例，只要持有至到期就可以返回 100% 原始投資幣別本金，相當適合願意持有外幣資產且有意進行長期理財規劃的投資人進行佈局規劃。

不過，北富銀也提醒民眾，組合式商品是以固定收益商品如定存、債券為基礎，結合衍生性金融商品如買賣選擇權、遠期契約或換匯等，優點是可依照投資人不同的投資風險屬性、投資期限提供多樣化的組合，並有機會獲得較高的收益率，但另一方面，投資人亦承擔相關的投資風險，例如：連結標的走勢不如預期，無法獲得配息的風險、投資人申請提前解約可能損及本金，因此投資人在投資組合式商品前務必詳細諮詢銀行理財服務專員，確定了解商品條件及投資風險後再選購。



此外，針對自然人投資組合式商品的投資收益，其課稅方式是採 10% 分離課稅；而一般利息所得若高於 27 萬免稅額時，則是適用所得稅累進稅率。對於所得稅率高的客戶而言，在考量稅負影響的情況下，組合式商品亦不失為一種精明理財的選擇。