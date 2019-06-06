台積電恐下調全年營收目標 市值又跌破6兆元關卡

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 股東會釋出保守展望，董座劉德音表示，華為遭美國與各國政府圍剿，訂單確實減少，不過台積電對下半年仍正向，只是全年成長目標恐因而調整，預計 7 月法說將有最新看法，在利空打擊下，台積電今日股價盤中一度重挫逾 2%，回測 230 元整數，市值又跌破 6 兆元關卡，回到 5.95 兆元。

劉德音強調，美中貿易戰衝擊終端消費信心，今年全球 GDP 2.7% 目標能否達成恐有問號，台積電上半年受高階智慧型手機需求不佳，及產業調整庫存雙重因素影響，表現低迷，下半年受惠手機與高速運算需求帶動，營運可望顯著回升。

受到貿易戰影響終端需求，劉德音坦言，全年營收目標恐因此調整，目前公司持續觀望 G20 美中高層會晤情形，之後對整年營收目標才有清楚輪廓。

外資對台積電展望仍正向看待，花旗認為，台積電雖受華為訂單減少壓力干擾，但下半年美系手機大廠新機推出，加上高速運算訂單動能持穩，下半年營收將優於去年同期，年增約 4%，維持對台積電的買進評等；摩根大通也認為，雖然短期華為訂單需求放緩，但台積電在 7 奈米的高市占率，加上 5 奈米領先量產，對台積電後市看法仍正向。

不過，大摩則相對保守，認為華為占台積營收比重近 15%，華為訂單減少，台積今年美元營收不妙，恐不如去年同期，估衰退幅度約 3%。