中美晶、環球晶5月營收同步回溫 Q3動能待觀察

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 與旗下環球晶 (6488-TW) 今(6)日雙雙公告 5 月營收，中美晶營收達 55.37 億元，月增 3.2%，年減 5.5%，環球晶則達 49.13 億元，月增 5.5%，年增 2.8%。

中美晶 5 月營收中，太陽能產品營收 6.24 億元，月減幅 12.2%，年減幅 2.4%，前 5 月累計合併營收 284.09 億元，與去年同期營收相近，微減 0.2%。

環球晶 5 月營收 49.13 億元，月增率 5.5%，年增 2.8%，前 5 月累計合併營收 251.60 億元，與去年同期相較成長 8.1%。

中美晶日前指出，下半年營運可望逐季上揚，今年也將持續投資，擴充半導體應用領域，其中轉投資台特化，今、明年都有新布局，3、4 月營收已達千萬元規模，今年將持續力拚獲利。

環球晶同樣看好第 2 季景氣可望落底，不過由於美中關係惡化，因此坦言客戶對下半年需求轉趨觀望，影響仍有待觀察，5 月營收來看仍未受到影響，但第 3 季恐怕就會受到衝擊，因此動能強弱有待觀察。

不過環球晶強調，全球 10 國都設有工廠，手上也有高額客戶長約預付款，且今年合約價格已經敲定，加上長約覆蓋率很高，因此預期受波及程度較小