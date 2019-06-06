FANG股票再度閃現警訊 美股大盤前景堪虞

由於擔心政府擴大審查力度，促使這波牛市中最受歡迎的股票陷入一個不穩定的技術線形圖表，這可能預示著該集團和股市其他類股將面臨更多的痛苦。

美國銀行美林證券的圖表分析師追踪了 4 支「FANG」個股：臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 與 2017 年 12 月以來的標準普爾 500 指數的表現。「頭肩部」模式，這個過去代表觸頂的走勢已在這些「FANG」股票中再次形成，正如它們在去年與股市同步崩盤之前出現一樣。

美國銀行美林證券首席股票技術策略師 Stephen Suttmeier 表示，「2018 年 10 月初，臉書、亞馬遜、Netflix 和谷歌在形成頭肩部之後，隨即向下突破了短期上升趨勢。」「對於 2018 年底的美股修正波來說，這是很明顯的預兆。」

他補充說：「過去幾週，FANG 出現了類似的頭肩部，同時標準普爾 500 指數也出現類似的崩盤，確認了標準普爾 500 指數的拉回。」

FANG 股票在 3 月創下高點，在 4 月更上層樓觸及新高，然後在 5 月底下探近期低點，因而形成了最近的頭肩部。

(圖：美銀美林)

Suttmeier 認為，不祥模式的重現預示著大盤的潛在回調。

他寫道：「與標準普爾 500 指數相比，該集團未能重新攻上阻力點讓看跌崩盤得到支持，這代表了大盤將面臨的風險。」

雖然標準普爾 500 指數自去年 12 月底的近期低點來上漲近 20%，但該指數過去一個月下跌 4.4%。在此期間，房地產和公用事業一直是表現最佳的類股，這也是投資人在長期貿易戰和美國經濟健康狀況日益擔憂的情況下湧往避險資產的訊號。

在 2018 年的最後幾個月痛擊 FANG 股的相同憂慮如今再度重現。此外，政府加強監管的額外威脅也加深了投資者的焦慮，更導致美國銀行描述的「頭肩部」模式出現。

據報導，司法部正準備對谷歌進行反托拉斯調查。此外，聯邦貿易委員會 (FTC) 已經開始對亞馬遜和臉書進行監管，調查這些企業如何可能損害數位競爭。

投資人最關注的臉書和 Alphabet 週一 (3 日) 股價下跌超過 6%。亞馬遜下滑超過 4%，而表現較佳的 Netflix 下跌近 2%。總體而論，它們的市值流失了近 1300 億美元，並導致納斯達克綜合指數下跌 1.6%，使其跌入修正區域，較 4 月底的歷史高點回落 10% 以上。

不過，部分分析師警告，反壟斷問題以及對公司當季財報業績的潛在影響可能被誇大了。

RBC Capital Markets 首席技術分析師 Mark Mahaney 表示，「即使有監管，我也不認為這些企業的營收成長率會有任何變化。」「而且我認為獲利也不會出現任何重大影響。為了遵守法規，所有這些公司已經增加了支出。我不認為除此之外還有新的議題可言。」

他補充說，任何反托拉斯調查都「極不可能」導致科技巨頭「以任何形式的強制出售或處置資產」。