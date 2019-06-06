降息又一證據！5月小非農就業數據爆冷 創近十年新低

繼聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示降息的可能性後，週三 (5 日) 素有「小非農」之稱的美國 5 月 ADP 就業數據遠遜預期，創 2010 年 3 月來最差表現，這是美國經濟增長放緩又一跡象，進一步推升降息的可能性。

ADP 研究機構及穆迪分析公司發布的最新報告顯示，5 月美國私營企業新增就業人數僅 2.7 萬人，遠低於經濟學家預估的 18.5 萬個，更遠遠低於 4 月小非農增加的 27.5 萬人。

ADP 研究機構副總裁兼聯合負責人 Ahu Yildirmaz 在一份聲明中寫道：「繼 4 月份過於強勢的數據後，5 月是自擴張開始以來的最小漲幅。大型企業繼續保持強勢，因為他們在勞動力市場緊張的情況下更有能力獲取勞動力。」

West Chester 首席經濟學家 Mark Zandi 稱：「勞力短缺阻礙就業增長，特別是小型企業，而實體零售商的裁員正造成傷害。」

Zandi 也坦言：「5 月 ADP 數據可能誇大經濟疲弱走勢，預計根據過去兩個月就業資料的平均值，週五公布的 5 月非農就業報告可能在落在 15 萬人左右。」

該數據公布後，美元價格跳水至 96.75，Fed 政策展望敏感的的 2 年美債殖利率應聲下跌至 1.78% ，創 2017 年 12 月以來最低，爾後回升，10 年美債殖利率一度跌至 2.11%。債券殖利率與價格成反比。

小非農數據公布後，2 年美債殖利率應聲下跌至 1.78% 。(圖片：investing)

然而，美國勞工統計局 (BLS) 週五 (7 日) 發布 5 月非農就業報告將更具說服力。

High Frequency Economics 首席美國經濟學家 Jim O 'Sullivan 在一份客戶報告中指出：「ADP 數據遠非絕對可靠，我們預計週五 BLS 公布的非農數據將比 5 月 ADP 數據強得多，繼續預測私營企業新增就業人數將為 18.5 萬人，非農總就業人數將增加 19.5 萬人。」

BMO 資本市場的利率策略師 Jon Hill 表示，市場反應直接，解除勞動力市場潛力的支撐，隨之而來的是一輪降息週期。

市場認為聯準會今年至少會有 2 次，甚至是 3 次降息措施。根據 CME FedWatch 網站的數據顯示，截稿前，聯邦基金期貨市場仍在預測 7 月降息機率約為 70% 左右。