泰坦計畫未亡？傳蘋果考慮收購自駕公司Drive AI

The Information 消息稱，蘋果 (APPL-US) 計畫收購自動駕駛公司 Drive AI，目的並非該公司的產品或品牌，而是為了獲取知識產權與人才資源，發展出自家的自動駕駛系統。

消息指出，本次交易若達成，可能導致 Drive AI 的數十名工程師流向蘋果，為蘋果發展自動駕駛項目注入研發動能。

成立於 2015 年的 Drive AI 是一間自動駕駛研發公司，致力於透過深度學習讓自動駕駛軟體學習如何沿著車徑開車並辨識物體，在 2017 年以 2 億美元估值獲得 7700 萬美元股權融資，現由前百度首席科學家吳恩達擔任董事。

Drive AI 於今年 3 月傳出尋求變賣的消息，被視為大型科技公司涉足自動駕駛領域的重要機會，也讓蘋果的自動駕駛項目透出一線曙光。

2014 年，蘋果開始發展名為「泰坦計畫」(Project Titan) 的自動駕駛技術研發項目，目的為製造一輛完整的汽車，並朝著發展自家汽車品牌的目標前進。但在遭遇一番波折後，今年初宣布自該項目裁減 200 名員工。

儘管蘋果發言人承認裁員行動，但稱公司認為該領域仍具有商機，裁員不等同放棄，而是針對部門進行結構性調整，將一些團隊轉移到公司其他項目，支援機器學習和其他計畫。

Roth Capital 分析師 Craig Irwin 上月表示，蘋果並沒有完全放棄自駕車項目。相反的，該公司正在加州建造大型汽車試驗場。

蘋果目前尚未確認收購交易，蘋果發言人也表示，不會回覆任何猜測性的言論。