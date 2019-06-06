銀行股甜甜價？分析師：光靠便宜還不夠 只有這4家能買

貿易戰越演越烈、殖利率曲線反轉，市場也擔心美國經濟即將放緩，這些已讓銀行股大受創傷，但銀行股創傷恐怕還沒結束。

去年最後一季下滑近 30% 之後，2019 年似乎對銀行股溫和一些，KBW 銀行指數今年頭 2 個月上升約 20%，但較近期的表現似乎要返回去年晚期那樣，該指數過去一個月下跌了近 7%。

根據歷史指標，這些美國大型金融機構的股價看起來都非常便宜，但 KBW 分析師 Brian Kleinhanzl 週三報告指出，單看估值不足以成為買進這些股票的理由。

Kleinhanzl 點出大型銀行股股東權益報酬率 (ROE) 的 3 大主力：

淨利息收入、

槓桿率、

削減成本或效率提升。

但可惜的是，這些因素沒有一個在這些銀行股中「足夠引人注目」，我們對銀行股越來越謹慎，因為多數銀行股的回報率可能都達到頂峰了，而且目前很難找到能帶動營收有意義成長的正面催化劑。

然而，Kleinhanzl 不認為銀行股會大崩潰，頂多可能回報率很疲弱。「對我們來說，重點是這次週期的回報率應該比上一次週期來得有彈性，銀行投資者可能會忽視大型銀行資產負債表的強勢，因為經濟問題普遍持續上升。」

Kleinhanzl 的廣泛觀點是，全球經濟正放緩，而各國央行則維持利率不變。

他估計，他追蹤的銀行股「在適度經濟下滑時」，ROE 中值約 15.5%，「在更嚴重的經濟衰退時」，ROE 中值為 13.6%。

「由於我們的宏觀假設，我們認為全能銀行回報率改善的趨勢已大致結束，2019 年後只有我們幾家精選銀行可望看到回報率有意義的改善。」

他們選擇的銀行是：花旗 (C-US)、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US) 和美國道富銀行 (STT-US)。