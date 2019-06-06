挑戰亞馬遜？微軟與甲骨文將整合雲端業務

微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (US-ORCL) 於週三 (5 日) 通過一項協議，將一同整合兩家的雲端與數據中心業務，屆時微軟的 Azure 雲端平台，將和甲骨文數據庫 (Oracle Cloud) 互通，用戶得以使用不同之間的資料，而不用切換，預計能對抗以雲端服務領先業界的亞馬遜雲端 (AWS)。

消息釋出後，微軟和甲骨文紛紛上漲。

微軟股價圖 (圖片: Investing)

甲骨文股價走勢圖 (圖片: Investing)

由於甲骨文和微軟在許多業務上不相容，此協議也令外界感到訝異，不過兩大廠都在尋求大型企業用戶，考慮將數據中心計算業務，轉移至雲端平台的提供商。

微軟首席工程師 Scott Guthrie 表示：「憑著甲骨文在企業上的專業知識，這項結盟，應該會加速幫助我們的共同客戶，將企業應用程式和數據庫遷移至雲端平台」

兩家公司表示，他們的數據中心之間的高速連接，將從美國東部的設施開始，進一步擴張到其他地區。

雙方合作還包括身分驗證整合，亦即能讓兩雲端平台的共同用戶，使用單一帳號從任一公司登入雲端平台服務，並且能夠取得任一家公司的技術支援。

甲骨文的基礎設施部門 (Oracle Cloud Infrastructure，OCI) 執行副總裁 Don Johnson 說道：「透過這項聯盟，我們的共同客戶將他們的現有應用搬到到雲端，無需重新架設任何東西，有助於他們節省現有投資」。

研究公司 Gartner 分析師 Ed Anderson 指出，此舉將對亞馬遜的 AWS 雲端服務造成衝擊，特別是甲骨文長年視 AWS 為其最競爭對手。

微軟此前已與德國軟體大廠 SAP SE 和 Adobe 軟體公司達成協議，以提供用戶更好的服務。