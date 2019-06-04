Fed耐心有限？首位官員：可能很快就需要「降息」

鑒於全球貿易緊張局勢與通膨疲弱，美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週一 (3 日) 公開表態，聯準會可能需要盡快降息來提振通膨，因應貿易戰帶來的經濟下行風險。

布拉德向來是聯準會 (Fed) 最鴿派的官員，週一 (3 日) 他接受外媒採訪時公開表態稱，Fed 可能很快地就需要下調央行政策利率，來提振通膨並調整至目標水平 2%，因為這不但能為防止經濟放緩提供保障，還能預防經濟放緩幅度超過預期。

此外，布拉德還提到，貿易限制對美國經濟的直接影響相對較小，但對全球金融市場的影響卻可能更大。

隨著貿易戰升級，全球經濟放緩，布拉德是首位公開表態支持降息的 Fed 官員，而他也是今年「聯邦公開市場委員會」(FOMC) 中具有投票權的委員。

聯準會將於 6 月 18 日 至 19 日期間召開利率會議，並發布最新的經濟預測。

受到布拉德「降息論」的影響，美元指數下跌，黃金價格上揚，2 年期美債殖利率跌至 2.55% 左右，10 年期美債殖利率進一步下跌，觸及 2017 年 9 月以來最低點。

10 年期美債殖利率週一大跌近 3%。(圖片：investing)

由於最新 PMI 數據令人大失所望、聯準會降息的可能性提升與貿易緊張局勢升級，摩根大通已將 10 年美債殖利率的年終目標從 2.45% 下修至 1.75%。

美國供應管理協會 (ISM) 週一公布美國 5 月製造業採購經理人 (PMI) 指數終值為 50.5，低於初值 50.6，創 2009 年 9 月以來最低。