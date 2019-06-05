川普堅持下週祭墨關稅 美墨官方會談週四登場 

外媒引述消息人士透露，美國政府與墨西哥代表將於美東時間週三 (5 日) 下午 3 時許 (台北時間週四 上午 3 時許) 於白宮舉行官方會談，墨西哥官員樂觀評估，將會在美墨談判期間排除關稅問題。

隨著 6 月 10 日美對墨開徵關稅日逼近，本輪美墨官方會談是由美國副總統彭斯 (Mike Pence) 主持，主要是為了解決美國南方邊境 ，從墨西哥入境的非法移民潮問題。

墨西哥外交部長 Marcelo Ebrard 週二樂觀表示：「希望兩國在移民和貿易方面找到共同點後能夠達成協議，這就是我認為 80％ 的機會可以避免美國對墨西哥徵收關稅的原因。」

然而，川普週二卻堅持對墨課稅，他表示有意繼續向墨西哥進口的商品徵收新關稅，以向墨施壓解決非法移民問題。

美國國會共和黨員試圖阻止美對墨祭出關稅，因為關稅威脅可能危及美墨加的新貿易協定 (USMCA)，但川普不顧黨內批評聲浪警告：「我不認為他們會這樣做，我想如果他們這樣做，那就太愚蠢了。」

來自中美洲移民大軍不斷從墨西哥非法進入美國南部邊境，不勝其擾的美國總統川普上週五 (31 日) 決議施壓墨西哥政府，改善非法移民問題。

川普上週表示，從 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。

美國共和黨議員將阻止總統川普實施新墨西哥關稅的消息傳出，激勵美股尾盤走揚，汽車類股福特 (F-US) 上揚 3.23%；通用汽車 (GM-US) 上揚 6.02%；飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 上揚 3.98%。