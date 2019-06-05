官方消息指出，Luno Malaysia、Sinegy Technologies 和 Tokenize Technology 已向馬來西亞證券交易監督委員會（Securities Commission Malaysia）註冊為持牌數位資產交易所營運商，成該國首 3 例。

馬來西亞證券交易監督委員會表示，這 3 家交易所將會有 9 個月的期限進行調適，以符合當地的監管標準。

Luno 東南亞區總經理 David Low 表示，「我們一直與監管機構和銀行密切合作，目的就是為加密貨幣和數字資產的購買、銷售和存儲奠定基礎，我們認為這是貨幣的未來。最終，監管將為消費者帶來清晰度，並將確保加密貨幣業務符合標準以保護投資者及其資金。」

區塊客今年初曾報導，馬來西亞加密貨幣監管規定於 1 月 15 日生效。財政部長林冠英當時表示，資本市場與服務命令生效後，新規定將數位貨幣、代幣與加密資產劃分為證券，因此隸屬於馬來西亞證券交易監督委員會的管轄。這套命令意味著，任何數位貨幣產品和交易所在展開營運之前，必須先經過該機構核准，且須遵循馬來西亞證券法。

目前，任何在馬來西亞運作未經官方許可的 ICO 或數位資產交易所，均將面臨 10 年牢獄監禁，以及 1,000 萬令吉 (240 萬美元) 罰款。

該委員也曾預告，正與馬來西亞央行合作探究相關監管政策，預計將在今年第 1 季末發布數位資產的完整法律框架。該委員會解釋：「準則將建立標準，以決定發行業者與交易所營運業者的適切性與是正當性，和價格發現機制、交易規則與客戶資產保護的揭露標準與最佳做法。」

過去，馬來西亞央行曾發佈一份概念文件透露，當局既不承認加密貨幣為法幣，同時也不會禁止它們的使用，公眾對加密貨幣有自主投資的權利，央行行長更表示「想讓公眾決定數位貨幣在馬來西亞的命運」，更暗喻即將發佈「加密貨幣基礎規章指南」。

這篇文章 全國首例！馬來西亞政府註冊 3 家持牌數位貨幣交易所 最早出現於 區塊客。

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