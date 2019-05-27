加密貨幣與穿戴設備完美結合Franck Muller 比特幣奢華錶「Encrypto」

瑞士精品鐘錶品牌 Franck Muller 不久前與加密貨幣投資公司 Regal Assets 達成合作關係，今宣布推出內置比特幣存儲功能的限量版手錶「Encrypto」，價格介於 9,800 美元到 50,600 美元之間。

據報導， Franck Muller 將在 Encrypto 錶盤刻上錢包地址（QR Code），並隨附內含私鑰的 USB 冷錢包，允許使用者離線儲存比特幣。Franck Muller 稱，這款「深度冷錢包」主要使用離線生成的高能效真亂數產生器（TRNG），「如同一座堅不可摧的堡壘，能有效抵禦駭客的攻擊。」

Franck Muller 區域總監 Erol Baliyan 表示，「作為潮流品牌，我們是一家具備良好記錄和引領趨勢的製造商，從不吝於採用創新科技。我相信這款腕錶具有革命性，比特幣是千禧一代的黃金，是創新與個人選擇之間的完美結合，更是加密貨幣和穿戴裝備兩個蓬勃發展的產業之間完美的結合。」

現階段，Encrypto 可透過 Franck Muller 迪拜商城及 Regal Assets 官網購得，接受信用卡、銀行轉帳及比特幣支付。該公司也表示，正考慮生產具備類似功能的鐘錶，主要支援其他前 5 大的加密貨幣，如以太幣和瑞波幣。

早前亦有消息指出，另一家瑞士奢侈鐘錶製造商 Vacheron Constantin 將開始使用區塊鏈技術追踪其產品。

該公司計劃向其每個手錶發行紙本和數位證書，並將使用區塊鏈技術將詳細信息整合到證書中，其中包含產品和製造商的完整歷史記錄。

Vacheron Constantin 表示，「區塊鏈將有助於打擊盜版者並保證其手錶的真實性，預防消費者受騙。我們將為每個產品創建數位證書，記載產品在整個生命週期當中所有的事蹟，真正落實一物一碼防偽追蹤。」

這篇文章 加密貨幣與穿戴設備完美結合 Franck Muller 比特幣奢華錶「Encrypto」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』