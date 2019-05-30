美國司法部 5 月 28 日發佈消息指出， LocalBitcoins.com 交易員兼 Bitcointopia 創始人 Morgan Rockcoons 因涉及詐騙和無牌經營貨幣轉換業務，遭加州地方法院判處監禁 21 個月，並責令賠償 80,600 美元的非法利潤。

據美國加州南區的聯邦地方法院辦事處透露，Morgan Rockoons 自去年 10 月 29 日被捕以來就一直被拘留，直到今年 3 月 7 日才認罪，承認在「未向美國金融犯罪稽查局（FinCEN）註冊」的情況下經營比特幣交易所，截止 2017 年底，Rockoons 總共在 P2P 平台上進行了一千多筆交易，每筆交易佣金高達 36％。

另外，他還坦承設局詐騙，向受害者出售「從不存在」的房地產以換取比特幣。 Rockoons 最初是在去年 2 月因無牌經營交易所首次被捕，保釋期間開始在社群媒體上推廣騙局，更聲稱：「待售土地位於內華達州的埃爾科縣，目前為 Bitcointopia.Inc 公司所有，佔地 500-1,000 英畝，每英畝售價 0.5 BTC。」

但檢察官隨後表示，在兩塊不相連的土地上，Rockcoons 實際擁有不到 5 英畝的土地，其餘大部分土地實際上歸聯邦政府所有。

紅極一時的 Bitcointopia 曾登上各大外媒新聞網。 圖片截取自：VICE

官方新聞稿補充道，「那些向 Rockcoons 發送比特幣的受害者，從未獲得所承諾的土地所有權。目前已確定至少有 10 名受害者，損失資金達 45,600 美元。兩起案件已合併成一份起訴書。」

早前，美國證券交易委員會（SEC）也對另一項基於鑽石投資的加密貨幣騙局採取行動，指控被告 Jose Angel Aman 涉嫌操縱龐氏騙局 Argyle Coin ，利用新招募會員的投資來回報之前的投資者，目前已對其發出臨時限制令和暫時凍結資產。

為了教育民眾如何判斷加密貨幣詐騙案件，馬爾他金融機構上個月特別釋出加密貨幣投資指南。文中提到，常見的加密貨幣詐騙手法多在網路上打廣告，並放上一些吸引大眾目光的標題來誘騙民眾上鉤；甚至有一些非法網站可能會要求瀏覽者提供個資，這些個資被蒐集整理之後，他們派出十分親切的專業銷售人員以電話行銷的方式，目的在於說服受害者對他們的項目投下資金。

另外，該機構還慎重警告民眾，對於任何「標榜能夠隨時輕鬆提款」和「承諾能 100% 獲利」的投資都必須謹慎行事，對即將要投資的公司及項目也必須做足功課。

這篇文章 遭判監禁 21 個月！ 比特幣之城「Bitcointopia」創始人坦承詐騙 最早出現於 區塊客。

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