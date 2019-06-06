Facebook 發幣再有新進展！外媒：節點權利金要價 1000 萬

綜合多家外媒引述科技新聞網《The Information》報導，社群媒體巨擘 Facebook 本月將宣布加密貨幣計畫，而且可讓員工參與用自家的加密貨幣支領部分工資。為此，Facebook 發言人拒絕發表評論。

Facebook 計劃將加密貨幣的控制權交給外部方，以確保數位資產不會完全中心化，近幾個月來已邀請數十家金融機構和科技公司等第三方組織加入一個獨立的基金會。

據稱，這些第三方組織將支付多達 1,000 萬美元的資金作為營運節點的權利費用，取得在 Facebook 原生代幣網絡上扮演一個節點（以驗證交易）的機會，成為節點即可能獲得手續費的收入，而該網路預計會有 100 個節點。接著，Facebook 計劃利用這些資金作為抵押款項，將其加密貨幣跟一籃子國家貨幣和低風險債券的價值「掛鉤」。

《The Information》報導指出，謠傳中的 Facebook 穩定幣據稱將整合入 WhatsApp、Messenger 與 Instagram 作為支付工具，也可透過像是 ATM 類似的實體機器取得。報導還提到，儘管首席執行長 Mark Zuckerberg 對該項目非常感興趣，但 Facebook 的首席運營長和首席財務長對此持懷疑態度。

過去幾個月來，Facebook 將推出加密貨幣的計畫受到諸多揣測。英國金融時報本周稍早報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正與 Facebook 討論即將推出穩定幣的監管事宜。

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