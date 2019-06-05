區塊鏈遊戲開發商 Lucid Sight 宣佈已跟美國媒體公司 CBS Interactive 簽署合作協議，計劃今年稍晚將《星際爭霸戰》中最負盛名的星艦「USS Enterprise 企業號」引入其區塊鏈太空遊戲 CSC。

官方指出，USS Enterprise 企業號屆時將作為獨一無二的數位收藏品出售給 CSC 玩家，同時也將推出相關系列的區塊鏈星艦收藏品。

CSC 遊戲中的 USS Enterprise

Lucid Sight 首席技術官兼共同創始人 Fazri Zubair 表示，「《星際爭霸戰》在年輕時就激勵我從事科技產業，如今隨著首個區塊鏈 USS

Enterprise 企業號面世，能將這部傳奇系列影片引進新領域，我感到與有榮焉。 簡而言之，區塊鏈技術能為遊戲道具提供可驗證的數位確權，並允許開發人員創建從玩樂中獲利的遊戲經濟。」

區塊鏈太空遊戲 CSC 中的星艦都將使用 ERC-721 代表標準，如此一來，每個收藏品的設計和獨特性都能得到驗證且無法被篡改，允許玩家在 CSC 遊戲世界中自由購買、使用及交易。

Lucid Sight 表示，CSC 是一款開放式的區塊鏈太空遊戲，玩家可以指使星艦在以太坊中挖掘、獲取和製作道具，並允許 CSC 提供「可證明、可轉移、透明化和可被委託管理」的遊戲資產。

區塊客先前報導，以太坊 dApp 賽車遊戲 F1 DeltaTime 早前推出首款基於非同質化代幣（NFT）ERC- 721 的限量版原創賽車「1-1-1」及一系列「賽車、車手和組件」的加密收藏品。拍賣競價持續 5 天後，「1-1-1」被一個署名 09E282 的用戶以 415.9 枚 WETH（與 ETH 1:1） 成功購得，約合 107,315 美元。

這篇文章 浩瀚宇宙一手在握 遊戲開發商 Lucid Sight 將《星際爭霸戰》引進區塊鏈 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』