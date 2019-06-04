台灣壽險業太會買美債 恐撼動聯準會？金管會：投資占比僅0.5%

英國金融時報以「為何台灣對美債市場造成威脅」為題，指出台灣壽險業者持有約 14% 的長期美國公司債，一旦台幣重貶，有可能對美國債市造成系統性風險，甚至影響美國聯準會（Fed）決策；對此，金管會表示，台灣金融市場「正常而穩定」，同時美國債市規模有 40 兆美元以上，台灣壽險業投資美國占比僅約 0.5%，占比很低，不要自己嚇自己。

金融時報記者 Robin Wigglesworth 指出，台灣雖小，但強大的儲戶與相當約國內生產毛額（GDP）約 15% 的經常帳盈餘已帶動台灣成為「金融強權」，擁有全世界第二大的金融體系（相較於 GDP 而言），而且壽險業資產相當於 GDP 的規模達 145%，為全球最大。

然而台灣本土經濟規模不足以容納這些龐大資金，因此台灣金融機構有 1.2 兆資金流向海外，尤其是美國公債、公司債等，造成壽險業美元資產與美元負債（即美元保單）間的差距越來越大，從 2013 年的 34% 拉到目前已逾 50%，資產與負債間的貨幣錯置，若台灣金融市場流動性出問題，或美元貶值時，壽險業恐被迫大量賣海外債，撤出美國市場；另外即是台灣的銀行業亦是美國聯邦貨幣市場的重要參與者，若台灣金融市場波動，即可能會影響到美國貨幣政策。

對此，金管會公布，國內壽險業到 3 月底對美國曝險額達新台幣 6 兆 4175 億元，這包括美國股票、公債、金融債及公司債等投資；而保險業持有的外幣資產有 9 成是美元計價，但不能因此說都是投資美國商品。

保險局表示，若以 2017 年美國債券市場規模 40 兆美元來看，台灣就算把 6.4 兆元全算進去，占比也僅有 0.5%，要影響 Fed 決策或美國債市，恐有些言過其實。

金管會強調，台灣金融市場「正常而穩定」，同時壽險業依據保險業風險管理實務守則，各公司要建立管理機制控管各式風險，包括流動性風險，各公司要去預估近期是否有大量保單到期，目前每年總保費收入仍是大於保險費支出，並沒有流動性風險的疑慮。