發錯年終獎金 元大銀擅扣存戶錢 金管會：沒有背信罪問題

元大金 (2885-TW) 旗下元大人壽今 (2019) 年初發放年終獎金時，因為發現匯錯錢，該員工在元大銀行的薪轉戶，直接被扣回獎金，由於從帳戶扣錢未經存戶同意，有律師指稱元大銀行此舉恐觸犯背信罪，對此，金管會今 (4) 日表示，發生匯錯錢的情況時，薪轉戶依照契約是可以做更正的，所以沒背信問題。

據報導，元大人壽今年初發年終獎金，部分員工從元大銀行的薪轉戶先收到獎金，但元大人壽發現匯錯錢，因此元大銀行從員工薪轉戶直接扣回獎金，當天下午再將正確的錢匯入員工薪轉戶，對此狀況，有律師認為元大銀行恐觸犯背信罪。

金管會表示，經過了解，在今年 1 月 15 日，元大人壽依約定透過元大銀行薪轉戶託付年終薪資，不料，後來元大銀行接獲元大人壽人資部門通知，指提供的轉帳資訊中有部分員工的有誤，要求元大銀行先行扣回獎金，當天下午，元大人壽人資部再提供更新的薪轉明細，元大銀行立刻進行整批上傳完成更新作業，沒有造成任何一個員工的損失。

銀行局副局長莊琇媛表示，客戶辦理薪轉，公司戶、銀行、員工都會訂定三方契約，依照元大銀行的「帳戶往來暨相關服務總約定書」，當中明確有指出：「凡他人存入款項因誤寫帳號或戶名致誤入客戶帳戶，或因貴行處理錯誤致存入客戶帳戶者，一經發現，貴行得逕自客戶帳戶內扣除更正之，倘存入款項已被支用，一經貴行通知，客戶應立即退還。」因此，依據契約，匯錯錢是可以做更正的，沒有背信的問題。

一般來說，帳戶分為普通帳戶、薪轉戶、警示帳戶，遇到匯錯錢時，各有不同處理狀況。除了薪轉戶要看契約而定以外，普通帳戶的話，則會要求詳細舉證，銀行才會進行更正；而警示帳戶通成都是遇到詐騙才會被列為警示帳戶，如此一來，就要等到全案調查完畢，銀行才會把錢匯回。