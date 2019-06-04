產線設在中、墨 研調：25%關稅將嚴重衝擊北美電視市場

市場擔心美中貿易戰的 25% 的關稅可能波及電視市場之際，美國總統川普又突然宣布將加徵墨西哥進口商品關稅，再度重創電視市場，根據集邦 (TrendForce) 光電研究 (WitsView) 調查，北美市場占全球電視市場逾 2 成，且多數品牌生產地來自中國與墨西哥。

集邦表示，在眾人因應美中貿易戰之際，美國總統川普上周再度開槍，瞄準墨西哥非法移民問題，宣布 10 日起對墨西哥進口商品加徵關稅，接二連三的關稅問題將嚴重衝擊美國市場信心，且拖累今年全球電視市場出貨表現。

集邦研究副總邱宇彬表示，墨西哥長期因地利之便，加上屬於美墨加協議成員而享有關稅優惠，因此一直是眾多美國消費性電子產品的組裝基地，電視也是其一，其中北美電視市場，約有 50% 為墨西哥生產，另外 50% 則來自中國，當初正因為有墨西哥的產線緩衝，市場對於美中貿易戰對電視市場的衝擊，擔憂程度不如筆記型電腦或智慧型手機來得高。

集邦表示，北美市場七大電視品牌為 Samsung、Vizio、TCL、LG、Hisense、Funai 與 Sony 等，合計市占率達 85%，其中 Samsung、LG 與 Sony 等日韓品牌，因在墨西哥擁有龐大的電視組裝產能，當初被認為能從美中關稅議題中全身而退，現在卻因為美國突然課徵墨西哥進口商品關稅，墨西哥電視產能反而成為品牌的燙手山芋。

而在中國與墨西哥兩國先後暴露在關稅風險下，集邦表示，這幾乎阻斷了電視品牌生產的調度彈性，不僅對美國電視市場是一場災難，更將衝擊全球電視市場，而北美電視市場占全球電視出貨的 20%，同時也是 65 吋以上超大電視主要的銷售區域之一，一旦因為關稅問題墊高成本，恐怕不利下半年促銷活動推廣、大尺寸面板發展。

集邦認為，電視品牌可能透過提前備貨以減緩美對墨加徵的關稅衝擊，進而帶動短期電視面板需求，為低迷的面板產業暫時注入活水，但若高關稅成為常態，美國消費者將承受高價格的電視市場，進而造成需求、採買疲弱，對於韓國、台灣或中國的面板廠影響劇烈。

而面對美國加徵墨西哥關稅，集邦認為，現階段除了廠商提前備貨外，也值得關注墨西哥政府是否能提出對非法移民有效的管制措施，以取得川普政府的信任。