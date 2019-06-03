遠離歐洲政治雜音 葡萄牙債券格外吸引買家

葡萄牙債券今年以來在歐元區表現亮眼，五月惠譽將葡萄牙 BBB 主權債信評等展望調升至「正向」後，更獲得進一步提振， 10 年期公債殖利率 (與債券價格反向連動) 已被推至歷史新低，成為安聯 (Allianz)、東方匯理 (Amundi)、安本 (Aberdeen) 等分析師眼中看好的歐元區外圍國家債券之星。

Aberdeen Standard 固定收益投資主管 Ross Hutchison 表示，葡萄牙主權債信展望評等調升、經濟改善，加上平穩的低通膨率及及歐洲央行積極購債，為葡萄牙公債殖利率下降創造了有利環境。

歐元區外圍國家債券今年表現耀眼，根據彭博全球綜合指數（Bloomberg Barclays Global Aggregate Index），葡萄牙政府公債今年以來回報率為 2.9％，不但超過西班牙的 2.2%，更遠勝義大利的 1.4％。

葡萄牙債券回報率在歐洲國家中表現亮眼。(來源：Bloomberg)

葡萄牙 10 年期公債連續 9 個月上漲​​，殖利率下跌超過 100 個基點，上周五更一度跌到 0.789％，創下歷史新低；與德國同期公債利差收縮至 2010 年以來最窄的 101 個基點。

葡萄牙的長期外幣債務評級維持在 BBB，僅比垃圾級高出兩個級別，但該國債券對交易商的吸引力卻遠勝義大利，義大利與歐盟在財政政策方面的持續僵局嚇壞了金融市場，義大利 10 年期公債殖利率上周五來到 2.656%，和葡萄牙同期公債利差擴大到 186 個基點，創 1997 年以來新高。

葡萄牙近年經濟復甦，「歐豬」華麗翻身的傳奇，使得葡萄牙債券格外具有吸引力，東方匯理歐元利率和通膨負責人 Isabelle Vic-Philippe 表示，葡萄牙幾乎沒有政治噪音，在低殖利率、低波動的環境下，預期葡 / 德公債殖利率利差應會繼續收窄。

不過，瑞銀全球財富管理的 Thomas Wacker 則認為，葡萄牙債券目前估值已高，葡萄牙 10 年期公債殖利率和西班牙同期公債利差已從 2018 年底的 30 個基點降至不到 10 個基點，建議多頭部位獲利了結。