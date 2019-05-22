聯準會鴿派：如果通膨一直疲軟 降息就是可考慮的選項

Fed 聖路易分行總裁 James Bullard 週三 (22) 日表示，即使經濟成長仍然表現不錯，但如果通膨一直疲軟，降息就仍是個選項，以確保達成通膨目標的可信度。

Fed 在 5 月早前時候維持利率不變，當時 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，無論是升息或降息，都看不到足夠強勁的理由。

不過 Bullard 認為，即使實際經濟表現相對較好，但通膨數據持續令人失望，降息就可能是更吸引人的選擇。

Bullard 與芝加哥分行總裁 Charles Evans 都是具投票權的成員，被認為偏鴿派，他們近日都提出對通膨偏低的擔憂。

Bullard 指出，Fed 未來針對利率政策的調整，都將是對所取得經濟數據而做的回應，而不會是針對利率正常化政策的延續。

Bullard 對經濟成長前景仍保持樂觀。他還以 1990 年代為例，表示在 1994 年初至 1995 年初，Fed 升息了 300 基點，但在 1990 年代後段，美國經濟仍然表現良好，說明 Fed 有能力在不影響經濟表現情況下，進行利率的正常化。

Bullard 表示，美國農民十分關切美中貿易戰引發的關稅增加，不過關稅對 Fed 政策的影響，可能會需要幾個月的時間。

他舉例說，要是關稅持續達 6 個月時間，仍然沒有得到解決的希望，那麼可能就是關始思考聯準會政策的時候。