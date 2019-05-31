〈美祭墨關稅〉貿易戰烽煙四起 日圓狂升4個月新高

美元兌換日圓的行情，在日本時間週五 (31 日) 下午 3 點時，和日本時間下午 5 點的紐約外匯市場相比，約為 1 美元兌換 108 日圓後半。受到 31 日一早，美國總統川普向所有墨西哥進口貨物祭出 5% 關稅的消息影響，引發日圓匯價走強，而日本股市也應聲收黑。

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由於美國向墨西哥祭出 5% 進口關稅措施，投資人為了避險大量買進日圓，造成日圓全面走揚。美元掉到近 4 個月來的最低匯價，美國長期利率也下探近 1 年 8 個月的低水準。

川普在日本時間 31 日一早，於推文上表示「在 6 月 10 日，美國將對所有從墨西哥進入美國的貨物開徵 5% 關稅，直到『非法移民從墨西哥進入美國的行為停止』為止。這項關稅將逐漸上調，直到非法移民問題得到解決為止」。

美國貿易代表署 (USTR) 在 30 日時，才剛把美墨加協議 (USMCA) 的核心架構「行政行動聲明草案」送交美國國會。這突如其來的關稅措施，也立即引起了一片嘩然。

而在市場上，有外資銀行認為「今後 USMCA 將何去何從，細節難以得知。這對墨西哥的處境來說，無疑是相當嚴苛的問題。然而過去川普也曾經重新作出裁量，對於中期的影響還難以預測」。