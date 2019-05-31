〈美祭墨關稅〉避險資產重獲動力 分析師：基準美債殖利率恐摔至1.5%

美國總統川普似乎迷戀上了關稅，週四 (30 日) 晚間他在推特上發文，意外宣布對墨西哥加徵關稅，從而引來市場波動。

據《彭博》報導，川普意外的舉動擴大了美國公債近期的漲勢，10 年期美債殖利率已落至 200 週移動均線下方，報 2.17%，是自 2017 年 9 月的最低點。同為避險資產的日圓也向上攀升，上揚 0.6%，至 1 美元兌 108.96 日圓，日圓兌歐元及澳元均上漲。

原本分析師已預計美債及日圓均走強，在川普對墨西哥採取新招之後，更堅定分析師的看法。

道明證券駐新加坡資深利率策略師 Prashant Newnaha 表示，如果還有人認為美中能在短期內解決問題，現在也該死心了，貿易戰預計還會拖得更久，從這個角度看，該買入美國公債。

美國與中國的貿易戰是本月的焦點，但川普也在升級美國與其他國家的貿易擔憂，包括了日本、南韓及歐盟。而美加墨原本已談定協議，就差最終通過，但川普也能夠再施加新的關稅，無疑更加深市場對全球貿易磨擦的憂心。

Asset Management One 全球固定收益基金經理 Akira Takei 認為，市場的動盪與對全球經濟放緩的憂慮，將帶來對美國公債更多的押注，10 年期美債的殖利率有可能進一步降至 1.5%。

Takei 表示，他可能是全日本最看好美債的分析師，市場目前還定價聯準會降息，也進一步推升了美債價格。

新加坡避險基金 Ensemble Capital 投資長 Damien Loh 預測，截至年底，日圓可能升至 105 日圓兌 1 美元，較當前水準再漲 4%，而 10 年期美債殖利率可能跌至 2% 下方。

Loh 表示，川普對墨西哥加稅的新聞讓每個人都感到驚訝，他真的是以一個人之力在影響市場。