紐約匯市—川普放話 墨披索大跌 日圓大漲 經濟衰退擔憂瀰漫

週五 (31 日) 交易，日圓兌美元和墨西哥披索上漲，係因川普意外威脅對墨西哥徵收累進關稅，這恐讓已經低迷的全球經濟陷入衰退。

中美貿易戰緊張局勢升級後的衝擊已經出現在經濟數據中，中國製造業活動的關鍵衡量數據令投資者失望，而川普最新的抨擊又激起週五的避險浪潮，投資人紛紛湧向公債和日圓。

美元兌日圓下跌 1% 以上至 108.26，為 2 月初以降最低點；美元兌歐元和一籃子貨幣也下滑。

德國商銀外匯分析師 Ulrich Leuchtmann 表示，潛在的關稅尤其令人擔憂，因為這個新關稅根本不是因為貿易失衡而出現的手段。川普利用對墨的關稅，迫使墨西哥政府積極控管人民不要偷渡至美國。

Leuchtmann 認為，「這也意味著，在貿易協議中，美政府不是個可靠的貿易夥伴，我想中國當局會仔細觀察的。」

川普意外在推特宣布，自 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。

面對美方的新關稅威脅，墨西哥披索兌美元大跌 3% 且摔至 5 個月低點 19.74 披索兌 1 美元，為披索自去年 10 月以降最大單日跌幅。

此外，美國 Fed 副主席 Richard Clarida 也提到了降息的可能性，聲稱若美國經濟轉向惡化就有可能降息，但他認為目前「仍處於非常良好的位置」。

Clarida 的說法是，倘若美國經濟黯然失色，加上對關稅的擔憂，他會對降息採開放的態度，這讓美國公債殖利率下降至 2017 年 9 月以來低點。

人民幣兌美元匯率創去年 7 月以降表現最糟糕的一個月，週五交易價格在人民幣 6.9290 元兌 1 美元。

歐元兌日圓大跌近 0.7% 至 121.165 日圓，為 1 月 3 日崩盤以來最低點。