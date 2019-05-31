〈每日外資外匯觀點〉多頭簇擁美元、美國加徵墨西哥關稅 美元站穩98

美元指數周四高到 98.29 高點後回檔整理，周五美元在 98.15 附近進行狹幅震盪；據外電報導，美國將對來自墨西哥的所有商品加徵 5% 關稅，並將自 6 月 10 日起升效，美元兌墨西哥披索周五大漲逾 2%，一舉突破 200 日移動平均線，並刷新今年 3 月 15 日以來的新高紀錄 19.51。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

川普在聲明中表示，自 6 月 10 日起對進口自墨西哥的所有商品加徵 5% 關稅，而且關稅會逐步上調，直至非法移民問題得到解決，屆時會結束徵收關稅。

美國周五將公布 4 月個人消費支出物價 (PCE) 指數、個人消費支出以及個人收入數據，同時這也是聯準會最青睞的通膨指標，據外電先前的調查顯示，市場預期美國 4 月 PCE 指數較上月上漲 0.3%，前值為 0.2%；4 月個人消費支出較上月增長 0.2%，較前值 0.9% 大幅下滑；4 月個人收入月增率將從上個月的 0.1% 攀升至 0.3%。

此外，3 個月和 10 年期美債殖利率利差周三降至負 12.3 個基點，倒掛程度超過了 3 月份的水平，曲線扁平化交易面臨著風險，包括今晚將公布的通膨指標，預計該數據會繼續低於官方 2% 的通脹目標，假如數據表現不佳，可能加強交易員對 2019 年降息的預期，導致殖利率曲線再度趨陡。

Seaport Global Holdings LLC 負責國債交易和策略的董事總經理 Tom di Galoma 表示，人們正在競相追逐收益率，鑒於曲線倒掛，可能距離美國經濟衰退大約一年半左右。

儘管交易員擴大聯準會將多次降息的押注，但美元指數仍設法保持鎮定，因投資者因擔心貿易問題可能加劇，全球經濟前景不佳而大舉買入美元。