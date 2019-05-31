〈美祭墨關稅〉扯後腿？川普恐顛覆雙邊國會做法 USMCA岌岌可危

美國川普總統週五 (31 日) 意外宣布，自 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。

貿易分析師和企業管理者認為，這恐怕將顛覆國會對他提議的北美貿易協議之初步做法，並引發雙邊的經濟動盪。

企業界對川普意外之舉感到沮喪，川普以關稅為手段，欲迫使墨西哥政府採取更積極的行動，阻止中美洲移民跨界偷渡至美國。

川普隸屬的愛荷華州共和黨參議員 Charles E. Grassley 抨擊川普的舉動是「濫用總統關稅權限且背離國會意旨。若實施關稅，將嚴重危害美墨加協議 (USMCA) 的通過。」

根據白宮聲明，倘若美政府判定墨西哥當局的回應力道不足，7 月 1 日起關稅就會跳高至 10%，逐月以 5% 遞增，直至 10 月關稅稅率將升至 25%。

這關稅恐怕動搖美墨數十年日漸加深的經濟關係，且讓企業和農業供應鏈都陷入混亂，因為自 1994 年北美自由貿易協議 (NAFTA) 以來，這些產業基本上都在沒有關稅的系統中運作。根據截至 3 月的普查數據，墨西哥可望是美國最大的貿易夥伴，比中國和加拿大排名還前面。

川普的消息是在白宮推動 USMCA 取得進展後發布的。墨西哥總統 Andrés Manuel López Obrador 週四稍早甫將協議送至墨西哥參議院，要求 9 月之前召開特別會議以通過該協議。

川普一直施壓眾議院議長 Nancy Pelosi ，盼其推動國會對 USMCA 的批准，但在川普突如其來的關稅行動前幾小時，華府才向國會發出正式的計畫聲明。

雖然狂人川普的行徑一直都難以預測，但這回的消息激發了跨境貿易人士的強烈反彈。

國家外貿委員會主席 Rufus Yerxa 表示，總統新調增的關稅「基本上會炸毀 USMCA。對美墨兩邊的經濟衝擊都是毀滅性的。」

底特律車廠的打擊最大，因為自北美自貿以來，這些車廠的供應鏈泛及北美。

德意志銀行證券首席經濟學家 Torsten Slok 表示，美國自墨西哥的進口 2/3 是加工公司貿易，即企業買來用以生產另一種產品的零件。

「美國與墨西哥的貿易基本上都是跟供應鏈有關，主要與車相關。」

墨西哥北美副外長 Jesús Seade 受訪時形容，這個消息宛如讓美墨關係沖了冷水澡，「(川普) 建議的關稅將產生『災難性』後果，也承諾墨西哥絕對「強烈」回應，但他沒有提出墨西哥具體報復手段。

去年墨西哥回應美國對其鋼鐵和鋁祭出的關稅，也列出報復性關稅清單，包括豬肉、馬鈴薯和威士忌等。

川普發推特後一小時內，墨西哥披索兌美元大跌約 1.8% 至 19.4812，且持續走跌，表明市場擔心該關稅造成的經濟衝擊。

在經濟放緩之際，川普的關稅計畫恐怕也會破壞美國與最大貿易夥伴間的交易，從而危及他自己擬定的每年穩定成長 3% 之目標。

川普聲稱，新關稅將鼓勵位於墨西哥的美商「回到美國來生產產品和貨品，這可以讓大量工作機會返回美國城鎮。」

然而，這樣的說法並未引起普遍共鳴。