重返10363見止跌 再拚年線？全看領頭羊

台股在強力護盤下，力抗外資連 17 賣，又挺過摩台指結算，同時大盤昨日拉尾，以 10382.99 點作收，成交值仍僅 959 億元，站上久違的 10363 關鍵點位，台股又見止跌訊號，今日是否能拚日 K 連 3 紅，甚至重返年線？這波反彈領頭羊將是以鴻海為首的鴻家軍！關鍵點位為 10363、10407 與 10453 點。

台股昨日站回 10363 點之後，今日重要關鍵就是守穩 10363 點，如震盪回測，也不宜再失守 10323 點，如失守 10323 點，止跌即有問號，如又回到 10300 點護盤防線保衛戰，護盤成果將大打折扣，守穩 10363 點多方才可延續反彈，往 10400 點關卡挺進，而 10407 為重返年線前的重要灘頭堡，多頭必須搶灘成功，才能站回年線，續往 10453 點挑戰。

對台股投資人來說，辛苦的 5 月終於結束，但是美中貿易戰與國際情勢，尚未出現明顯轉機，短線上止跌反彈，為護盤成果，可視為技術面止跌，進入 6 月，中國反擊美中貿易戰，對美國商品課稅將登場，加上歐洲也成新變數，6 月的投資策略，仍須步步為營。

以台股盤面來看，電子三王中，最先站回 5 日均線的為鴻海，以鴻海為首的鴻家軍，在這波反彈行情中，扮演領頭羊關鍵角色，電子族群部分，可關注近 2 日反彈強度高於大盤者，如領先大盤攻上月線的聯發科，以及 IC 設計族群。總之，投資人可將選股焦點放在領先大盤突破月線者，如大盤持續反彈，有機會成為這波反彈行情的領先部隊。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)