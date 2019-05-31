

◆盤勢分析

1. 美中貿易戰雙方喊話仍不斷，中國指責美國赤裸裸的經濟恐怖主義，美國總統川普預告，關稅正讓中國成為一個非常弱化的國家，但隨著技術性反彈及蘋果 iPad 在 EMEA (歐洲、中東與非洲) 市場第一季出貨量擠下三星的利多，帶動美股四大指數呈現反彈，漲幅介於 0.17%~0.74%，其中以費城半導體指數漲幅最大，蘋果股價上漲 0.51%。

2. 美中貿易談判陷入僵局，使得美股再度下跌並失守年線及半年線，但台股不畏美股下跌，由指標股 2330 台積電及 IC 設計龍頭 2454 聯發科帶動電子股反彈，台股加權指數收盤成功收復十日線，惟一美中不足是成交量仍維持在千億之下，終場指數上漲 81.21 點，漲幅 0.79%，收在 10,382.99 點，成交金額為 960.25 億元。三大法人合計賣超 37.99 億元：外資賣超 37.03 億元、投信買超 3.38 億元、自營商賣超 4.35 億元。

3. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量仍維持 1,000 億之下，後勢須量增至 1,200 億之上才有利多方續漲。

(2) 均線：收盤在 5 日線及 10 日線之上，短線下檔支撐為半年線，上檔壓力為季線。

(3) 技術指標：KD 低檔出現黃金交叉，有利持續向上反彈挑戰季線。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電成功站上 5 日均線，觀察能否站上 10 日均線。

4. 櫃買指數漲幅 0.50%，收在 131.8 點，相對集中市場弱勢。KD 低檔出現黃金交叉，短線支撐為 130 點附近，壓力為 136 點附近。

5. 觀盤重點：台股週四成功站上 5 日線及 10 日線，惟成交量仍持續低於千億之下，後勢要再往季線挑戰，成交量必須要溫和放大配合才有利多方續反彈，預期短線上會在半年線及季線作區間震盪打底機會較大。盤面結構部分，電子資金佔大盤成交比重萎縮至 61.56%，在中美貿易戰尚未出現明確協議前，短線上電子仍先暫視為跌深反彈，主流仍以傳產、金融及高殖利率題材股做多方輪動，選股方向可留意網通、IC 設計、越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股等。

6. 中美貿易戰已升級到科技戰，美方並對大陸資通訊設備大廠華為進行全方位圍堵，市場憂心中方恐將封殺蘋果作為報復。對此，中國商務部發言人高峰 30 日強調，中方將會保障外資企業在大陸的合法權益，並將繼續打造穩定、公平、透明的營商環境。中方的表態，也讓台灣蘋果供應鏈業者暗自鬆一口氣，有利於相關概念股跌深反彈。

7. 受美中貿易戰、英特爾中央處理器（CPU）缺貨、供應鏈調整，及主要大廠持續消化庫存等四大因素干擾，2408 南亞科昨（30）日下修全球 DRAM 和公司內部今年位元成長預估，並認為本季市況不是很好，價格看跌。第 3 季能否止跌，「目前仍很難判斷」。

