外資賣超743.9億元史上第8大 狂砍鴻海9.5萬張、台積電3萬張
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-03 17:34
台股今 (3) 日受 DeepSeek 及川普關稅政策兩大利空衝擊，終場收 22694.71 點，下跌 830.7 點，跌幅 3.5%，創史上第四大跌點，成交量 4928.31 億元。三大法人合計賣超 850.5 億元，其中外資賣超 743.9 億元，為史上第 8 大賣超，主要賣超鴻海 9.5 萬張、台積電 3 萬張。
觀察三大法人今天動向，合計賣超 850.5 億元，外資、自營商同站賣方，外資賣超 743.9 億元，為史上第 8 大賣超，而自營商同步提款 203.9 億；投信獨站買方，逆勢買超 97.3 億元。
外資大舉敲進新光金 3 萬張，以及其他兩檔金融股彰銀 1 萬張、玉山金 7725 張，也買超多檔 ETF，包括 00680L 元大美債 20 正 2 2.4 萬張，00637L 元大滬深 300 正 2 2.2 萬張、00712 復華富時不動產 1.6 萬張、00965 元大航太防衛科技 1.6 萬張，00753L 中信中國 50 正 2 1.1 萬張、、00688L 國泰 20 年美債正 2 8543 張，並買超大成鋼 9225 張。
外資大舉賣出鴻海 9.5 萬張，賣超台積電 3 萬張、緯創 2.4 萬張、力積電 2.4 萬張，並賣超 0050 元大台灣 50 2.1 萬張、廣達 2.1 萬張、欣興 1.6 萬張，也賣超群創 1.6 萬張、中信金 1.4 萬張、長榮航 1.4 萬張。
投信主要買超中信金 9385 張，以及多檔金融股，包括永豐金 4884 張、元大金 4492 張、第一金 4014 張、大成鋼 3958 張、兆豐金 3686 張、聯電 4701 張也賣超台泥 2977 張，台積電 2950 張，微星 2576 張。
投信大舉賣超鴻海 6725 張，也賣超京元電子 4719 張、欣興 4516 張、遠百 1739 張，並賣超廣達 1565 張、裕隆 1413 張、慧洋 - KY 871 張，賣超晟銘電 772 張，工信 767 張，東陽 752 張。
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