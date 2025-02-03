外資賣超743.9億元史上第8大 狂砍鴻海9.5萬張、台積電3萬張

台股今 (3) 日受 DeepSeek 及川普關稅政策兩大利空衝擊，終場收 22694.71 點，下跌 830.7 點，跌幅 3.5%，創史上第四大跌點，成交量 4928.31 億元。三大法人合計賣超 850.5 億元，其中外資賣超 743.9 億元，為史上第 8 大賣超，主要賣超鴻海 9.5 萬張、台積電 3 萬張。

觀察三大法人今天動向，合計賣超 850.5 億元，外資、自營商同站賣方，外資賣超 743.9 億元，為史上第 8 大賣超，而自營商同步提款 203.9 億；投信獨站買方，逆勢買超 97.3 億元。