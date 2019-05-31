台股盤前－美股電子盤急挫 日線、周線拚紅要加把勁 月線無力連五紅

外資連 17 賣共賣超 1425 億元，但在政策護盤基金連 16 買激勵下，台股昨 (30) 日大漲 81 點，收在 10382 點，台股今天將收周線及月線，到昨天為止，周線上漲 54 億元，今晨適逢美股收紅，不過美國電子盤急挫，護盤基金要趁勢力拚日線及周線收紅，藉以終結周線連三黑，將需要多花點心力，但 5 月月線確定無力回天、無法連五紅。

今天觀盤重點，野村先前對股王大立光開降評第一槍，隨後花旗、德意志證券也出報告砍價股王，目標價降到 3,580 元、4,700 元，花旗並同步降評級至「中立」。野村團隊昨天再發出四組華為風暴下的策略建議，包括看好三星優於台積電，穩懋優於聯詠，日月光 / 大陸封測廠（OSATs）優於頎邦，及中國聞泰科技優於小米、小米優於大立光；此報告一出是否牽動今天相關個股表現，值得關注。

鴻海將在 6 月 11 日舉辦法說會，這是鴻海有史以來首次自辦法說會，屆時將對鴻海未來發展計畫及競爭利基進一步說明；法說會將由鴻海五位董事候選人主持、向外界說明。鴻海昨天股價收 73.4 元，上漲 1.2 元，受到華為事件影響，鴻海遭三大法人連賣 10 天，共賣出 11 萬多張，鴻海的法說會行情是否可以扭轉外資操作，將是今天聚焦重點。

聯發科 5G 首款單晶片大受好評，有 7 家外資同步喊買，目標價介於 335 元至 400 元，激勵聯發科一舉收復月線、季線，站回所有均線之上，也帶領 IC 設計族群強漲，可關注今天是否續攻。

雖然台股有政策護盤，又有美股收紅，但是，整體來說，新台幣匯率仍因外資持續匯出，昨天貶破 31.6 元大關，再創 28 個月新低，只要匯率不止貶，就代表外資繼續匯出，台股都只是弱勢跌深反彈。

要見重返多頭攻擊軌道，就要看新台幣回升以及外資重回買超訊號，接下來 6 月 1 日中國對美國 600 億美元商品開始課懲罰性關稅，6 月 7 日主張軟脫歐的英國首相梅伊將下台，就算今天日線、周線有機會收紅，短線仍不宜貿進。