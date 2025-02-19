三大法人同賣超台股116億元 外資回頭布局面板及老AI股
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 16:59
台北股市今 (19) 日在權值股台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 熄火之下，收盤下跌 62.03 點或 0.26%，盤面類股快速輪動，成交值放大爲 3800.03 億元，三大法人同步賣超，合計賣超 115.97 億元。外資買超以面板的群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 及老 AI 股的緯創 (3231-TW) 及廣達 (2382-TW) 爲主。
2 月 19 日集中市場外資賣超 25.77 億元，投信賣超 60.41 億元，自營商賣超 29.79 億元。在期貨市場方面，外資交易口數淨額爲多單 1762 口，未平倉口數爲 24751 口。
今天台股集中市場外資買超較多的個股爲，群創、聯電、新光金、友達、緯創、廣達、力積電、大成鋼、日月光投控、昇陽半導體；今天台股集中市場外資賣超較多的個股爲，華邦電、英業達、富邦金、第一金、永豐金、中信金、智邦、鴻準、欣興、兆豐金。
今天台股集中市場投信買超較多的個股爲，南亞科、矽格、欣興、台新金、長榮航、金像電、新日興、景碩、京元 電子、晟銘電；今天台股集中市場投信賣超較多的個股爲聯電、永豐金、台泥、國產、英業達、元大金、東陽、遠東新 - 遠百、中信金。
今天台股集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、大成鋼、友達、南亞科、力積電、仁寶、華新、宏達電、允強、技嘉；今天台股集中市場自營商賣超較多的個股爲，長榮航、皇昌、台積電、神達、緯創、彰銀、可成、鴻海、和大、裕民、中鋼。
資深證券分析師黃漢成說，目前的台股上漲空間不大，大盤走勢以拉抬低位階類股爲主，如雙 D 族群股價今天的表現也與法人的買超動向一致，現階段達應採取來回操作應對。
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