多項訊息顯示 中國企業將有「艱困」的一年

回顧過去幾周，中國企業公布的財報當中，並無許多亮眼之處，儘管中國當局持續地放寬政策。顯示出這個全球第二大的經濟體，正面臨許多考驗。

中國日前公布前四個月的工業利潤下滑 3.4%；同時，中國多家科技霸主，在近幾周公布的財報中，都繳出不太理想的成績單。

搜尋引擎龍頭百度，第一季出現虧損，是 2005 年上市以來首見。

港股股王騰訊，第一季手遊成績不進反退，整體獲利成長 16%，創紀錄低點。

電子商務龍頭阿里巴巴，第一季獲利穩定，然扣除購置成本 2019 年獲利將不如去年預期。

市場經濟學家指出，先不論美國與中國的貿易談判，中國本身就面臨許多內部的問題。

首先，是私人企業的困境。根據中國新華網報導，中國私人其業貢獻了近 9 成的新工作機會，以及 7 成的科技創新與新產品。但中國最大的銀行為國有銀行，多放貸給其它國有企業，私人企業其實非常艱困。統計中國私人中小型企業的平均壽命僅 2.9 年，遠低於美國的 7 年與日本的 12 年。

其次，中國信用市場的發展還不成熟，部分企業從私募基金獲得資本，然後用欺騙手段不付息給投資人，舞弊的風險在中國仍高。

產能過剩也是一個大問題。日前中國鋼鐵工業協會再度示警，該產業的產能依舊有過剩風險，加上鐵礦石價格攀升，已壓抑企業的利潤空間。

再者，多數非國有的企業，其獲利很大一部分來自海外，在中美貿易冷戰下，這些沒有國家支持的企業更顯弱勢。

儘管中國當局去年夏天開始，在經濟成長下滑後，提出多方刺激措施，包括減稅，以及增加融資給私人企業，但效果卻不盡理想，因銀行很難評估給私人企業的放貸標準。

政策的刺激也未明顯反映在經濟上。中國第一季成長率滑落至 6.4%，比去年同期的 6.8% 下降，預估今年成長可能在 6%~6.5%，勉強保 6，中國企業將面對更艱困的時局。

市場人士分析，當然目前中國還是全球成長快速的國家之一，中國也是個由黨支持的國家，中國當局認為他們有能力安排與建構經濟的復甦。然而，市場對中國的問題是，在內憂外患的夾擊之下，國家的支持能帶中國企業走多遠？