科創板的第一步：關注基本面！百餘家申請企業 只有1家未獲利

被稱為「中國納斯達克」的中國科創板不日即將推出，這塊展現中國發展新科技、新產業決心的交易板，也讓讓眾人寄予厚望。不過據彭博社對於目前申請資訊的分析，科創板雖是中國證券市場一大創新，但它還是打算穩紮穩打、穩穩當當踏出第一步。

科創板的上市規則與中國其他交易所或交易板不同，不但採取註冊制，也允許尚未獲利、同股不同權的企業來上市。但就目前己經進入申請階段的 111 家企業中，只有 1 家去年沒有獲利。

上海河東資產管理的基金經理人認為，北京當局還是希望第一波上市的企業品質夠好，因此早期審批還是會嚴格進行，之後再慢慢放寬。而如果在之前的審核階段，不能充分回答主管機關提問的話，就會反覆遭到退件。

科創板正式推出的日期未定，但上海證交所已經公布將於 6 月 5 日開始對企業進行 IPO 審批，市場人士推估，可能的推出日期會在七月中旬。

科創板會是擁有穩定商業模式的新科技創新企業戰場，為了能符合不同產業的新創企業，上海證交所為科創板設計了不同的上市規範。一般而言，想在 A 股掛牌的話，必須符合連續 3 年獲利的條件。創業板要求較寬鬆，連續 2 年獲利或是在一定的全年營收標準下有 1 年是獲利的就可以。而科創板條件是最寬的，有足夠的營收或能推持穩定現金流，尚未獲利也可以提出申請。

彭博對申請科創板上市的公司資料分析，發現以 2018 年有獲利的企業來看，平均淨收入成長高達 76%，相同條件下，上證綜合指數的企業為 25%、創業板指數企業為 16%，顯示科創板可能更具成長的能力。

(圖: Bloomberg)

在預估募集的金額方面，有 70% 申請科創板掛牌的企業，募資金額都低於 10 億人民幣。彭博分析，有 14 家企業將募 15 億人民幣以上、19 家募集 10 至 15 億人民幣、46 家募集 5 至 10 億人民幣，32 家募集 5 億人民幣以下。