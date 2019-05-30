SD協會、Wi-Fi聯盟等國際組織 將華為重新加回會員名單

在美國川普政府祭出「華為禁令」之後，多個國際標準組織隨後將華為及其子公司移出會員名單，但最新的情況發展，許多機構已重新加華為加回官網名單之中。

類似的做法發生在 SD 協會、Wi-Fi 聯盟、藍牙技術聯盟和 JEDEC(固態技術協會) 協會等國際組織。

上週《日經亞洲評論》報導，制定無線技術標準的 Wi-Fi 聯盟和制定 SD 卡標準的 SD 協會，均將華為移出了會員名單，稱他們正遵守美國商務部的命令，暫時限制華為參與。

不過在 SD 協會的官網上，已經重新又見到華為在名單中，但官方並未就此發表進一步聲明。但此一改變，表明華為現在應該可以在即將推出的手機和筆記型電腦上，繼續使用 microSD 卡和 SD 卡。

(圖片取自 SD 協會官網)

同樣的狀況出現在 Wi-Fi 聯盟、藍牙技術聯盟和 JEDEC 協會。不過一些來自企業的限制並未改變，例如 ARM、英特爾和 Google 的限制。

大陸媒體《澎湃新聞》引述知情人士發言表示，美國商務部命令出來後，國際組織以「先暫停、再審議」方式，檢視華為的會員身份有否違反美國禁令，在檢視完後才陸續恢復華為的會員資格。

此外，儘管與 ARM 的關係中斷，華為預計 30 日再推出海思 Kirin 720 處理器。這款中階處理器預計使用在華為及榮耀的中階機種，是目前為止，華為獲 ARM 授權架構的最後一款處理器。