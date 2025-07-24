泰國、柬埔寨在邊境交火 柬埔寨稱柬軍遭泰軍襲擊後反擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-24 10:33

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泰國與柬埔寨周四（24 日）上午在兩國邊境地區交火，交火地點在柬埔寨奧多棉吉省邊境地區。

泰國、柬埔寨在邊境交火，柬軍遭泰軍襲擊後反擊。（圖：Shutterstock）

柬埔寨國防部說，柬埔寨軍隊在遭泰國軍隊襲擊後反擊。但泰國陸軍表示，柬埔寨在邊境地區率先開槍，隨後雙方發生衝突。

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今年 5 月 28 日，泰國和柬埔寨就曾在邊境爭議地區發生短暫衝突，雙方交火持續約 10 分鐘，造成柬軍一名士兵身亡。

泰國周三以地雷爆炸事件為由，決定降低泰國與柬埔寨的外交關係級別。當地時間 7 月 16 日，三名泰國士兵在泰柬邊境被地雷炸傷，泰國因此決定下調雙方外交關係。

泰國代理總理普坦強調，調查結果確鑿地顯示，先前沒有地雷的區域出現了新地雷。

「這證明這些是新布設的地雷，且都在同一時期出現。」 他表示。

泰國外交部已於 7 月 20 日發表聲明，譴責柬埔寨涉嫌違反《渥太華禁雷公約》，並侵犯泰國主權和領土完整，宣布將依據公約採取行動。

柬埔寨政府對此表示，泰方關於地雷爆炸的指控毫無根據，純屬捏造，旨在將其不當外交行動的責任轉嫁給柬埔寨。