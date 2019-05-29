中國第一季經濟亮眼 用槓桿換來的

中國經濟在第一季出現優於預期的成長，市場人士分析，這似乎與創新高的槓桿率脫離不了關係，也意味著中國經濟成長是用大幅增加槓桿換來的。ㄉ

根據中國社科院提供的報告內容來看，今年第一季中國整體實體經濟部門槓桿率呈現大幅成長，再度創下歷史最高水準。

內容顯示在包含居民、非金融企業和政府部門的實體經濟槓桿率已由 2018 年底的 243.7% 回升至今年第一季的 248.8%，成長 5.1 個百分點。

(資料來源: 中國統計局、中國人行) 中國整體經濟槓桿率及其結構

同時，M2/GDP 也出現較大漲幅，從 2018 年底的 202.9% 上升至 206.3%，成長 3.4 個百分點，已接近 2016 年的歷史高點；而社會融資規模 / GDP 也再創新高，其數值從 2018 年底的 223% 上升至 227.6%，成長 4.6 個百分點。從上述三個指標來看，2019 年第一季中國整體槓桿率出現較大幅度的上漲。

若從組成結構來看，非金融企業的槓桿率上漲幅度最大。非金融企業部門槓桿率從 2018 年底的 153.6% 上升至 156.9%，上升 3.3 個百分點；

政府部門槓桿率則由 2018 年底的 37% 上升至 37.7%，上升 0.7 個百分點；居民部門槓桿率則從 2018 年底的 53.2% 上升至 54.3%，上升 1.1 個百分點，居民及政府部門槓桿率的增幅也很明顯。

不過，金融部門槓桿率持續下滑，從資產和負債層面來看，資產槓桿率由 2018 年底的 60.6% 下降到 60.5%，負債槓桿率則由 60.9% 下降到 59.4%，降幅分別為 0.1 和 1.5 百分點。

(資料來源: 中國金融與發展實驗室) 過去兩年金融槓桿率高速下滑

今年第一季美中貿易戰尚未惡化，中國已經大量利用槓桿來刺激經濟。而當下美中貿易摩擦升級之下，中國經濟下滑壓力勢必增加，為了達到經濟穩增長，接下來再增加槓桿似乎仍是選項。

市場經濟學家直言，天下沒有白吃的午餐，目前所借的金額都要在未來一一償還，如果中國經濟沒有在質方面明顯提升，生產產品的附加價值過低，過度使用槓桿對中國經濟長遠的穩定將形成一大挑戰。