〈美中貿易戰〉中國下、越南上！美國轉向越南貿易大增

受到中美貿易戰影響，中國出口至美國驟降，但有個國家的出口金額，正快速攀高，上季出口至美國激增 40%，成為東南亞國家中，出口至美國金額最大國，而這個國家正是「越南」。

美國進口貿易國排名與預估 資料來源：Bloomberg

根據美國人口普查局 (U.S. Census Bureau) 統計，今年第一季，美國從越南進口額大增 40.2%，是成長最快速的國家，若按照這個成長速度推斷，2019 年全年越南的出口金額，將可能逼近 690 億美元，屆時將超越英國，成為美國第 7 大貿易進口國。而在 2018 年越南進口額只排在 12 名，低於印度與其他歐洲國家。

美國第 6 大貿易進口國：韓國，第一季也繳出 18.4% 成長的亮眼成績，相對的，自中國進口額則大減 13.9%，預期 2019 年全年進口金額將約 4640 億美元，遠低於去年的 5395 億美元。

在這貿易戰風暴下，越南在東南亞各國的貿易表現中，相當突出。受到中美貿易戰火影響，中國遭美方增加關稅，使得許多企業改變生產供應鏈，而越南提供低廉的勞工，同時當地企業投資氛圍的改善，這些優勢都加速越南在貿易上的成長。

從 4 月份亞洲出口也可以窺見這項趨勢。受到電子循環放緩等影響，4 月份日、韓、台灣等亞洲國家出口受挫，但另一方面，越南仍異軍突起，出口年增率大幅成長 7.5%，貿易量竄升的趨勢非常強勁。

2030 年人均 GDP 預估 資料來源：Bloomberg

受惠於此，越南成長率也同步攀高。越南 2018 年 GDP 成長率達 7.08%，創下 10 年最佳紀錄，分析師預期，越南將持續增長超過 7% 直到 2020 年之後，屆時，2030 年越南的人均 GDP 將飆升至 1.04 萬美元，不僅遠遠高於 2018 年時的 2500 美元，也將超越印度、菲律賓等其它東南亞國家。