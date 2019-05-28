〈車市〉進口車來勢汹 兩大日系車搶插旗竹苗版圖

近期國產車陸續發表新車系和大改款車，令國產車市討論熱度明顯優於過去兩年，不過，進口車商也持續進逼搶市，日系兩大車商近期均在竹苗地區開出旗艦據點，台灣馬自達與鈞賀汽車合作於新竹成立全新世代旗艦據點，而 SUBARU 台灣意美汽車則和經銷商竹立汽車推出頭份全新服務中心。

MAZDA 新竹旗艦據點座落於新竹各大汽車品牌的群聚中心，建物總面積達 3000 坪，MAZDA 原廠設計團隊以「新日式奢華」概念設計此據點，甚至規劃有全台據點獨有的日式風格庭園。

台灣意美汽車也表示，因應持續成長中的購車和後勤服務需求，鄭加速通路布局規劃，此次與經銷商竹立汽車共同合作，於苗栗縣頭份市區商業設施林立的精華地帶，興建全新 SUBARU 竹立頭份展示暨售後服務中心。

SUBARU 竹立頭份展示暨售後服務中心占地 888 坪，座落於苗栗縣頭份市區，並緊鄰竹南科學園區，地處頭份通往竹南主要幹道上的樞紐位置，也同樣強調依照日本原廠規格打造，並與最新科技結合，提供有貴賓專用 VR 互動體驗賞車室。

另一方面，SUBARU 竹立頭份展示中心具備符合一條龍服務的 5S 等級廠區，服務內容包含一般例行保養、3D 紅外線精準專業定位、車輛各式維修和保險理賠等專業先進服務。