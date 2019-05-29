來台觀光熱度不減 國際渡假酒店落腳淡水

北台灣第一座結合住宿、旅行、學習、體驗、自然生態的新型態休閒園區「滬尾藝文休閒園區」，全區即將在 2019 年 9 月開幕啟用，其中園區與歐洲金鬱金香酒店集團合作的「將捷金鬱金香酒店」，將在 6 月搶先試營運，期間提供最優惠價格與最優質服務。

「將捷金鬱金香酒店」引進國際酒店的管理服務，提供 5 種主題、6 種房型，一共 175 間的黃金水岸套房，戶戶面向淡水河出海口，飽覽淡水日出夕陽景致。除了住宿外，酒店還有可容納 500 人的多功能展覽空間，可供企業公司舉辦會議與教育訓練租用。同時，為了做出品牌差異化，也提供休閒、藝文、生活、餐飲、跨界藝術展現與生活美學的一站式休閒的環境，規劃出戶外婚禮特區，包辦新人求婚、婚攝、婚宴等一條龍服務。

享美景之餘，當然不可缺佳餚，酒店主題餐廳提供多價位選擇的台式新閩江菜，烹調手法以溜、蒸、炒、煨、燉為主，並結合淡水新鮮海鮮與當地時令食材製作，在追求養生的年代，新閩江宴少去高油、高鹽與高糖的負擔，很適合家族慶生或聚會。

「將捷金鬱金香酒店」加盟酒店系統品牌「Golden Tulip」經過嚴格的加盟條件篩選，成為金鬱金香酒店集團認可的成員之一。該集團目前為歐洲第二大、全球前十大酒店管理集團，未來國內外旅客選擇到淡水遊玩，不用花費高額歐洲旅費並大老遠飛到歐洲，選擇「將捷金鬱金香酒店」一樣享有國際級酒店的住房服務。