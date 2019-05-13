〈車市〉納智捷ST 225降價2萬搶市 挑戰國產房車性能王

裕隆 (2201-TW) 納智捷今 (13) 日推出全新 LUXGEN S5 GT/GT225 四門轎跑，正式售價 69 9 萬元起，其中，S5 GT 225 AP 賽道智駕版僅 89.9 萬元，較預接單價再便宜 2 萬元，要挑戰國產房車性能王，納智捷總經理蔡文榮表示，在積極推動「八、四、三」計劃下，估今年品牌年銷售目標為 1.2-1.5 萬台，至少年增 20%。

納智捷在年初宣布了八四三計畫，預告了「八大新物種」、「四大新營銷模式」和「三大 CSR 活動」，也就是涵蓋新產品研發、行銷體驗服務和回饋社會等全方位發展。

蔡文榮表示，隨著日系和德國、美國車廠推陳出新，今年台灣車市迎來了許久未見的轎車潮，對此，納智捷特別推出以 4 門轎跑 (4 Door Coupe) 為定位的全新 S5 GT/GT225 迎戰，其中，S5 GT225 最大馬力 225ps，目標是成為國產房車性能王。

而為讓車主感受到國產的高 CP 值，納智捷在 S5 GT 全車系導入過去只有雙 B 進口車才有的智聯網系統，納智捷強調，這套 LUXGEN LINK⁺智聯網是國產車首創 OTA(Over theair) 系統版本，可直接經由雲端更新。

納智捷八四三計畫預計在明年第一季前，共要推出 8 大改款或新車系，除了此次新車系 S5 GT，預計第三季將有「URX」新車系登場，定位為國產唯一 5+2 座，後續還有新世代電動車、新世代 SUV 預計明年初亮相。