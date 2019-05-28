川普真的「需要」跟中國談協議嗎？

美國總統川普本周在日本拜訪，談到與中國的貿易協議，川普表示美國想與中國達成協議，但是「美國還沒有準備好」。使人不禁思考，川普真的有需要和中國達成貿易協定嗎？

白宮前首席策略師 Steve Bannon 認為，美國 2020 年總統大選的主軸，將會放在中國與美國之間，彼此經濟與貿易的關係議題上。

若按此邏輯來看，的確，川普有需要在 2020 年選舉之前完成中美貿易協議。高盛銀行、渣打銀行等投資銀行也預期，關稅將會在近期減免。G20 會議上，預期雙方將會有進展。或許，北京當局也相信，選舉對川普而言是關鍵因素。

然而，美國方面這幾周所做的行動，都不像如此。

儘管 IMF 已經研究指出，美國提高關稅，壓力多數會轉嫁到美國進口身上。但是美國方面仍未因此改變關稅策略，也未展現近期就要達成協議的態度。相反的，將貿易戰擴大到科技戰線上。

或許對川普而言，與其說「需要」與中國做出協議，不如說川普更樂於展現強硬的態度。中美貿易的談判，除了包含經濟意義，也包含政治意義，兩者是分不開的。美方的表現，是在展現美國才是全球霸主的地位，而未來 5G 的發展下，龍頭地位也不能被超越。在這件事情上，美國兩黨是站在相同陣線。

Morgan Stanley 認為，眼下中美雙方的情況，很類似重複的「囚犯的困境」(Prisoner’s Dilemma game)。雙方你來我往，互相不停地升級戰火，認為將因此得到更好的回報。

那何時才會合作呢？

Morgan Stanley 表示，直到市場或經濟很清楚地顯現出受到重擊，才會迫使雙方重新談判。當雙方認為，再如何提高戰火，所得到的利益都不如兩者一起合作，那麼雙方之後才可能會做出互退一步合作的劇本。

按照上述推論，Morgan Stanley 認為，市場或許應該表現出，中美貿易戰火又會升級的樣子，直到風險完全定價於資產中，屆時，中美雙方合作的可能性才會提高。