〈川普東京行〉將與中國達成貿易協議？川普：美國還沒準備好

根據《彭博社》報導，正在日本進行訪問的美國總統川普今 (27) 日表示，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」。

川普於 5 月 25 日抵達日本，展開為期 4 天 3 夜的訪問，成為「令和」時代首名訪問日本的國賓；川普週一與日本首相安倍晉三，進行領袖峰會，討論貿易關係、北韓等議題。

川普於領袖峰會結束後，對媒體指出，面對中國進口商品，美國可以「輕鬆且大幅度地提高關稅」。

川普並稱，中國希望能和美國達成協議，但「我們還沒準備好」；不過，在未來某個時間點，美中雙方絕對可以談成很棒的貿易協議，這是美方所期待的。

至於美日貿易問題，川普強調，他預計 8 月才會宣布相關事宜，「貿易方面，我們將宣布一些事情，或許會在 8 月，這是對兩國極為有益的事情。」

5 月初，川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 上週說，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽稱，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。