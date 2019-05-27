所得稅減稅年！逾6成民眾對減稅有感

今 (2019)_年是個人綜合所得稅的大減稅年，根據中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (27) 日發布的「財富管理客戶理財趨勢調查」，逾 6 成受訪民眾對扣除額提高的減稅有感，卻仍有近 5 成擔憂節稅規劃、繳稅優惠等問題。

財政部今年初祭出的稅改大紅包，5 月報稅若以新稅制計算，四大扣除額都調高，依稅率不同，可減稅 5000 多元至近 5 萬元不等，有上百萬戶受惠。另外有三大族群免繳稅，包括：月薪 3 萬 (年薪 40.8 萬元) 以下單身族、雙薪家庭頂客族 (年薪低於 81.6 萬元)、育有 2 名五歲以下兒子的雙薪家庭 (年薪低於 123.2 萬) 等三族群不用繳稅。

中信銀行「財富管理客戶理財趨勢調查」顯示，有 75% 的民眾大致了解減稅措施，逾 6 成受訪民眾對扣除額提高的減稅有感，但仍有近 5 成民眾對今年報稅感到困擾，主要問題來自「不懂節稅規劃」。

調查顯示，在習慣使用的繳稅工具方面，61% 民眾今年選擇以信用卡繳稅，然而有 25% 民眾不清楚繳稅工具有何優惠，問題可能在於民眾未挑選出最合適的信用卡。另外，有 46% 民眾在報稅時，想進一步了解投資與信託規劃資訊；在不動產買賣、持有、轉移等相關稅制問題也有 3 成民眾感興趣。

中信銀行建議，民眾可洽銀行財富管理部門提供相關協助，並留意最新信用卡繳稅優惠，輕鬆縮短與聰明繳稅的距離。