〈台北國際電腦展〉華碩亮相30週年產品 共同執行長首場國際發表會表現不遜色

華碩 (2357-TW) 今 (27) 日舉辦台北國際電腦展 COMPUTEX 展前記者會，發表眾所矚目的新品，董事長施崇棠也對外宣布，推出 30 周年紀念版，而本次也是共同執行長許先越、胡書賓接任職務後，首次在台北國際電腦展上發表新品，表現不遜色於施崇棠，但仍有進步空間。

施崇棠表示，華碩過去 30 年來，服務了許多科技愛好者、遊戲玩家、創作者，未來也將懷抱對創新與科技的熱情，服務每一位客戶，今年也發表 30 周年紀念商品，包含智慧手機 ASUS ZenFone 6 Edition 30、筆記型電腦 ASUS ZenBook Edition 30 與主機板 ASUS PRIME X299 Edition 30，並為 30 周年特別設計了一個圖案，象徵華碩 30 年來在設計與工程上自質秉持著「以人為本」的精神。

這次展前記者會，也是華碩兩位共同執行長許先越、胡書賓，接任後首次在國際記者會上介紹新品，國際與台灣媒體都相當期待，從表現來看，兩位表現並不遜色，但相比往年由施崇棠親自介紹新品，仍還有進步的空間。

華碩這次推出 30 周年紀念新品，也針對工程師、設計者等專業人士，推出雙螢幕的 ASUS ZenBook Pro Duo 系列，搭載英特爾最新 i9 處理器外，第二個螢幕也可以視為 ScreenPad 再升級，預計今年第 3 季推出上市；另外，現場同樣發表先前被事先曝光的 ASUS ZenFone，台灣也預計在 6 月 6 日開賣。

華碩另外也推出搭載 7 吋全彩 OLED 觸控螢幕的高階主機板 Prime Utopia、ASUS ZenScreen Touch、ASUS ScreenPad 2.0，繼第 1 代於 2018 年推出後再升級，包含 Zenbook 13/14/15、專攻年輕族群的 Vivobook S14/S15 系列都能夠使用，華碩也預估今年採用 ScreenPad 的華碩筆電比率將接近 3 成。