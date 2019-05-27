〈台北國際電腦展〉廣達旗下雲達攜英特爾等推5G方案 林百里看好發展後市

廣達 (2382-TW) 子公司雲達科技今 (27) 日舉辦 COMPUTEX 展前媒體見面會，這也是雲達首次在電腦展前舉辦媒體活動，宣布將與英特爾 (INTC-US)、日本樂天、紅帽，共推下一代 5G 雲端運算解決方案，董事長林百里表示，廣達現在有了自己的品牌，看好雲達今、明年發展。

林百里致詞表示，今天對廣達是大日子，以前廣達缺少品牌，現在則是有了雲達，可以搶攻更多市場機會，雲達從 2000 年開始做伺服器，一路成全球最大雲端供應商，今年結合英特爾、日本樂天、紅帽，將發展下一代 5G 運算的雲端解決方案。

廣達副董事長梁次震表示，廣達 1999 年開始多角化經營，例如投入到伺服器產業，科技產業發展是交替成長，廣達一直尋找領先科技，希望未來 1-2 年內能有新品，讓大家看得到摸得到。

雲達科技總經理楊麒令表示，去年大家對今年發展有期待與懷疑，當初雲達設立，就是將廣達累積耕耘 19 年的經驗持續發揚，這 2 年陸續透過軟體與硬體的結合，持續嘗試新突破，這次結合三家國際大廠，建構 5G 通訊技術，感謝兩位老闆的支持，下一階段將持續朝 AI 發展，對今、明兩年表現很有信心。

楊麒令表示，過去 3 年，雲達投資伺服器業務，現在已成目前發展趨勢，下一步將朝 4 個大面向發展，Telco(電信運營商)、Enterprise(企業)、Tier1 廠及 NextWave 為發展目標，其中，電信運營商的發展最為快速。

被問到對於未來展望，梁次震表示，今年伺服器出貨，仍維持年增 2 位數成長看法，而對於 5G 架構，楊麒令則認為，現階段還無法有明確的方向，全市場都知道 5G 是趨勢與大市場，各家也都知悉要掌握該技術，但關鍵還是在於，如何做到終端市場、服務消費者，相信明年應該就會有比較好的答案，這也是他要報告兩位老闆的題目。

今年 COMPUTEX 台北國際電腦展，雲達將主打「Intelligent Clouds–From Data Center to Edge」，提供從資料中心、電信雲、邊緣運算的完整解決方案及創新實力，並將與英特爾、日本樂天、紅帽共同合作開發 5G 創新架構，期待在今年 10 月 5G 開台後，能有所成果。