〈國銀攻外幣ATM〉金融業首家 玉山外幣ATM全面提供人民幣、日圓及美金現鈔提領服務

國銀外幣 ATM 服務掀起大戰！玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行繼領先推出全國每台外幣 ATM 同時提供「日圓」及「美金」現鈔，即日起，擴大新增「人民幣」現鈔，每台外幣 ATM 可同時提供人民幣、日圓及美金三種外幣現鈔提領服務，部分機台更提供「港幣」，為台灣金融業首家提供最完整外幣 ATM 幣別的銀行。

依據交通部觀光局統計，國人出國總人數逐年快速成長，其中前往中國的人數於 2018 年達到 417 萬人次，較 2016 年成長 13%，若是加總 2018 年分別前往中國、香港及澳門等使用人民幣地區的人次，更高達 647 萬，顯見兌領人民幣現鈔有很大的需求。

趕在迎接 6 月端午連假之前，玉山銀行大舉布建外幣 ATM 的外幣現鈔提領服務，全國每台外幣 ATM 皆提供人民幣、日圓及美金現鈔，比起龍頭台灣銀行或兆豐銀行都更為完整，為台灣首家全數外幣 ATM 全面提供三種外幣現鈔的金融業。

玉山銀行表示，玉山外幣 ATM 據點分布全台，行內與行外共設置 147 台，民眾除了可以至玉山銀行任一分行外幣 ATM 提領外幣，也可至家樂福桂林店、文心店、經國店、成功店、愛河店、台灣大學、臺北市政府及南山大樓的玉山外幣 ATM 提領，並享有超值優惠。

6 月 30 日前，持玉山金融卡至玉山外幣 ATM 提領外幣，享人民幣 2 分與港幣 2 分優惠且免手續費，更可享日圓 0.1 分及美金 5 分現金牌告匯率優惠。若從玉山外幣帳戶直接提領外幣，還可享有外幣提領手續費 5 折優惠，現省新台幣 50 元。

玉山銀行表示，提領外幣可以有更聰明的秘訣，可先透過玉山 e 指開戶開立外幣帳戶，再運用玉山行動銀行 APP 的外幣到價通知功能設定心目中理想的匯率後，等待好時機買進外幣，最後只要在出國前到玉山外幣 ATM，從外幣帳戶提領外幣，除了至 ATM 提領外幣現鈔以外，其他所有的流程皆能在線上完成，既便利又省時。